Rémi Cavagna, einde contract bij ploeg van Lefevere, pakt stevig uit in de eerste rit Coppi e Bartali

Terwijl er in Vlaanderen toegewerkt wordt naar de belangrijkste koersen is er in Italië ook de Internationale Wielerweek Coppi & Bartali. De eerste rit stond dinsdag op het programma.

In de eerste rit in een rond Riccione moesten 161 kilometer worden afgewerkt met twee lokale rondes. Elke ronde met daarin telkens een beklimming moest twee keer worden afgewerkt.

Vijf vluchters, met daarbij Belg Lennert Teugels (Bingoal WB), zagen hun voorsprong op 40 kilometer van de meet stevig slinken. Rémi Cavagna sprong op dat moment weg uit het peloton en reed naar de vluchters toe. Cavagna reed even later ook weg van de andere vluchters samen met Teugels.

Maar op 28 kilometer van de meet liet Cavagna ook Teugels achter op de laatste beklimming. Zijn voorsprong op de rest van het peloton groeide naar meer dan een minuut. En die voorsprong gaf Cavagna niet meer af.

De Franse TGV kwam solo binnen, zijn ploegmaat Mauro Schmid won de sprint voor de tweede plek op 32 seconden. Voor Cavagna, die einde contract is dit jaar, is het de eerste overwinning sinds hij de tijdrit in de Ronde van Polen won in augustus 2021.

A spectacular solo win for @remicav on the opening stage of #CoppieBartali!



What a ride from the "TGV of Clermont-Ferrand"! pic.twitter.com/2gGMvmNjCG — Soudal Quick-Step Pro Cycling Team (@soudalquickstep) March 21, 2023

