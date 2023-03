Biniam Girmay vorig jaar al vijfde in E3 Saxo Classic, maar hij ziet nog groot nadeel tegenover concurrentie

Biniam Girmay werd vorig jaar bij zijn debuut meteen vijfde in de E3 Saxo Classic. Maar toch moet de Eritreeër nog veel leren over de Vlaamse koersen.

Biniam Girmay verbaasde vorig jaar met een vijfde plaats in de E3 Saxo Bank Classic en won twee dagen later ook nog Gent-Wevelgem. Dit jaar won Girmay al een rit in Valencia.

In Tirreno-Adriatico werd Girmay eens derde en vierde, maar in de lastigere etappes moest Girmay snel lossen. In Milaan-Sanremo werd Girmay 28ste, in het grotere peloton.

Parcourskennis moet nog bijgeschaafd worden

Dinsdag ging Girmay de Vlaamse wegen nog eens verkennen. "Ik ken de wegen nog niet echt goed. Er moet nog wat aan mijn parcourskennis geschaafd worden. Veel geschaafd worden", zei Girmay bij Het Nieuwsblad.

In Eritrea zijn er dan ook geen kasseien en hellingen, terwijl Vlaamse renners ermee opgroeien. "Voorkennis is heel belangrijk in deze koersen, alle details helpen. Met al die korte nijdige hellingen en kasseizones moet je weten wanneer je vooraan moet zitten", zegt Girmay nog.

Druk voelt hij echter niet om met rugnummer één te starten in Gent-Wevelgem. Het weer zal in tegenstelling tot vorig jaar wel minder zijn, er wordt regen en wind verwacht. En dat vindt Girmay jammer, maar dat neemt hij er dan maar bij.