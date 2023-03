Remco Evenepoel staat voor een nieuwe kans in de Ronde van Catalonië: "Hopelijk klopt de leuze"

Remco Evenepoel kan op dag 3 van de Ronde van Catalonië opnieuw voor de ritzege gaan. Hij hoopt dat het hem de 3e wel lukt.

In de Ronde van Catalonië staat het peloton opnieuw voor een bergrit en een aankomst bergop. Zo krijgen de klassementsrenners een nieuwe kans om voor de ritzege te gaan.

Ook Remco Evenepoel dus. Hij kan voor de 3e keer op rij voor de zege gaan. "Hopelijk klopt de leuze '3e keer, goede keer'", vertelde hij aan Het Laatste Nieuws.

Evenepoel kon ook wat over de rit vertellen. "Met de slothelling ligt de rit me. Op 150 meter van de streep is er opnieuw een bocht. Dus het wordt belangrijk om goed te timen als ik voor de zege kan meedoen."

Het zou ook kunnen dat Evenepoel niet zal meedoen voor de zege. "Als de vluchters te ver wegrijden, zullen we er niet voor koersen. Ook hangt het er een beetje van af wat Jumbo-Visma zal doen en persoonlijk verwacht ik niet dat Primoz Roglic en Giulio Ciccone initiatief zullen nemen", besloot Evenepoel.