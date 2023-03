Rémi Cavagna haalde stevig uit in Coppi e Bartali, Soudal-Quick Step heeft aparte tactiek in rittenkoers

Rémi Cavagna voerde in de eerste rit van de Coppi e Bartali een waar kunststukje op. Hij viel op 40 kilometer van de meet aan, kwam bij de vluchters en liet ze nadien achter.

Cavagna rondde zijn kunststukje mooi af, zijn ploegmaat Mauro Schmid eindigde op 32 seconden tweede. De Internationale Wielerweek Coppi e Bartali is een rittenkoers, maar dat zien ze bij Soudal-Quick Step anders.

"Het plan was om elke etappe als een eendagskoers te rijden. Ik had aanvankelijk het idee om iets te proberen in de laatste 10 kilometer, maar ik voelde de kans op de slotklim en volgde mijn instinct."

Ritzege al binnen

"Toen ik een gat had geslagen heb ik alles gegeven om stand te houden en de zege binnen te halen. Deze zege is een stevige boost voor het moraal", zei Cavagna. Het was voor de Fransman de eerste zege sinds augustus 2021.

"We hebben nu onze ritzege al te pakken en gaan zien wat de komende ritten gaan brengen", sprak Cavagna nog ambitieus. Op de laatste dag staat nog een tijdrit op het programma en dan heeft Cavagna nog een goede kans op ritwinst.