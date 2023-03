Campenaerts blijft strijdvaardig: "Kijk naar Wout en Remco. Ik ben hetzelfde van plan"

Het voorjaar van Victor Campenaerts zit er op na een val in de Bredene Koksijde Classic. Hij brak een ruggenwervel en moet nog enige tijd revalideren.

Victor Campenaerts viel al twee keer in Nokere Koerse en ook in de Bredene Koksijde Classic lag hij er bij. Maar in tegenstelling tot die valpartijen in Nokere Koerse was de het nu wel met de nodige gevolgen.

Campenaerts is momenteel immobiel en aan een bed gekluisterd. Zijn revalidatie zou zo'n drie maanden duren, al zou hij binnen zes weken al weer voorzichtig mogen binnen met trainen.

Geluk bij een ongeluk

Maar Campenaerts blijft wel strijdvaardig en haalt hoop uit de vele Belgen die al terug keerden na een zware val. "Weet je wat het verschil is tussen kampioenen en minder grote kampioenen? Dat kampioenen na een zware tegenslag sterker terugkeren", zegt Campenaerts bij HLN.

"Kijk naar Wout en Remco. Ik ben hetzelfde van plan. Ik beschouw dit als een geluk bij een ongeluk. Ik heb ook al veel contact gehad met Tiesj. Hij is nu de beste versie van zichzelf nadat hij een grondige reset moest doen", zegt Campenaerts nog.