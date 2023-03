EF Education EasyPost voor de tweede dag op rij aan het feest in Italië, Soudal-QuickStep behoudt leiderstrui

In Italië is de derde rit van de Settimana Internazionale Coppi e Bartali afgewerkt. Daarin was EF Education-EasyPost alweer aan het feest.

In de derde rit moest er in en rond Forli drie lokale rondes worden afgelegd Forli met daarin telkens de Monte Cavallo (4.7 km aan 7.2%). Een kopgroep van negen, met daarbij de Belg Dimitri Peyskens, kreeg na 60 kilometer toch een voorsprong. Op 25 kilometer van de meet lag nog een steile klim van 1,8 kilometer aan bijna 10% en even daarvoor werden de vluchters gegrepen door het tempo van Soudal-QuickStep voor leider Schmid. Maar op het klimmetje reed klein groepje met ploegmaats Padun en Healy (EF) en Pozzovivo (Israel-Premier Tech) reed nog weg. Leider Schmid kon niet volgen. En de drie hielden ook stand tot aan de streep. Healy pakt de zege Daarin was de Ier Healy ook de beste, voor Pozzovivo en Padun. Voor Healy is het de derde profzege, de eerste na een Ierse titel op de weg en in het tijdrijden. EF Education-EasyPost al voor de tweede dag op rij aan het feest, woensdag won Sean Quinn al de tweede rit. Mauro Schmid eindigde toch nog in de achtervolgende groep en behoud zijn leiderstrui. Vrijdag staat er nog een rit op het programma, zaterdag wordt de rittenkoers afgesloten met een tijdrit. Results powered by FirstCycling.com