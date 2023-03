Julie De Wilde komt zwaar ten val in Brugge-De Panne: "Op een slecht moment"

Julie De Wilde is in Brugge-De Panne zwaar ten val gekomen. Mogelijk moet ze over de rest van haar voorjaar een kruis maken.

Bij de 2e passage van De Moeren probeerde Team DSM een schifting te maken. Het begon te scheuren en achteraan lette Alice Barnes niet zo goed op. Ze tikte het achterwiel van haar voorgangster aan en viel. Julie De Wilde reed net achter haar en kon een val niet meer ontwijken. De Wilde bleef liggen en greep naar haar schouder. Er werd meteen voor een sleutelbeenbreuk gevreesd. Ook werd ze meteen naar het ziekenhuis gebracht. Daar werd ze verder onderzocht. Ploegleider bij Fenix-Deceuninck Michel Cornelisse reageerde bij Sporza: "Ik hoop dat het meevalt, maar het is nooit een goed teken dat je zo naar je schouder grijpt. De teleurstelling was groot. Niet alleen omdat we met de ploeg goed in de koers zaten, maar ook omdat De Wilde weet dat er een belangrijke periode aankomt."