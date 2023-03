Kaden Groves pakt zijn 1e zege voor Alpecin-Deceuninck: "Mijn benen voelden nochtans niet goed aan"

Kaden Groves heeft in de Ronde van Catalonië zijn 1e zege voor Alpecin-Deceuninck geboekt. Hij won in de massasprint.

Na 2 zware dagen was het in de Ronde van Catalonië tijd voor een wat lichtere etappe. De etappe was hoofdzakelijk bergaf, maar er moest door de sterkte van de vroege vlucht nog altijd stevig doorgereden worden. Uiteindelijk was er een warrige massasprint en Kaden Groves won die.

"Het was opnieuw een zware dag", vertelde Groves na de rit aan Eurosport. "Ik voelde de tol van de voorbije dagen en had ook niet het beste gevoel in mijn benen. Maar de ploeg deed uitstekend werk en dan moest ik het wel afmaken."

Groves deed dat ook in de massasprint. "Eerst dacht ik dat ik te laat begonnen was, maar achteraf bleek het de perfecte timing", aldus Groves.

Het is voor Groves de 1e zege voor Alpecin-Deceuninck: "Na heel wat redelijke prestaties heb ik nu eindelijk een zege voor het team beet. Dat doet deugd en hopelijk krijg ik zaterdag nog een kans." Zaterdag is er opnieuw een kans voor de vluchters, maar er moet onderweg ook heel wat geklommen worden."