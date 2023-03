"Miscommunicatie" stuurt de plannen van Soudal Quick-Step in Brugge-De Panne in de war

Bij Soudal Quick-Step is in Brugge-De Panne niet alles volgens plan verlopen. Zo was er een "miscommunicatie" in de finale.

Yves Lampaert eindigde 3e in Brugge-De Panne en hij zorgde daarmee voor de hoogste notering voor Soudal Quick-Step. Nochtans was de ploeg in de finale in overtal.

Op zo'n 15 km van de streep trok Yves Lampaert door. Alleen zaten sprinters Japser Philipsen en Olav Kooij in zijn wiel en daarachter scheurde het. Enkel Frederik Frison kon nog het gaat dichtkrijgen.

"We wilden met de hele ploeg doortrekken", verklaarde Lampaert achteraf aan In de Leiderstrui. "Alleen zaten ze iets te ver en dat was de miserie."

Bert Van Lerberghe vulde aan: "Door een miscommunicatie zaten we op een smalle baan inderdaad een beetje te ver. Op dat moment ging Lampaert en Philipsen pakte over, terwijl wij net te ver zaten." Lampaert voegde er nog aan toe dat hij eigenlijk geen schifting wilde maken.

Uiteindelijk probeerde Soudal Quick-Step het gat nog toe te krijgen. "Maar de rest werkte niet mee. Het was niet de bedoeling dat Lampaert zou wegrijden, maar we zouden wel voor Fabio Jakobsen rijden. Dat was volgens mij onze beste kans", besloot Van Lerberghe.