Groten der aarde zorgen voor héérlijk spektakel! Van Aert juicht opnieuw in Harelbeke na keizerlijke sprint met drie

Wat een wedstrijd daar in Harelbeke, met dank aan de groten der aarde! Met Wout van Aert als winnaar ook, net als vorig jaar.

Terwijl er nog geen volwaardige ontsnapping onderweg was, was het in deze E3 al over kasseistroken rijden die vol met plassen water stonden. Daar kwam ook heel wat materiaalpech bij kijken. Norsgaard, vaste klant Le Berre, O'Brien, Bonnet en Urianstad slaagden er dan toch in om weg te rijden.

Het was uiteraard zeer de vraag of zij de finale zouden halen. Van Avermaet zou dat al zeker niet doen, hij is duidelijk nog niet hersteld van ziekte. Met De Bondt maakte een andere Belg de oversteek naar de kopgroep. Het was de voorbode van een machtsexplosie van zijn kopman Mathieu van der Poel op de Taaienberg.

VAN HOOYDONCK SCHUIFT MEE

Die zorgde er voor dat er uiteindelijk een elitegroep van zo'n twintig man gevormd werd aan de kop van de koers. Jorgenson ging vervolgens op zijn beurt anticiperen, maar het bleek niet meer dan een intermezzo. Kragh Andersen, Van Hooydonck en Mohorič kozen wel het juiste moment om enige tijd te nemen.

Van der Poel en Van Aert hadden zo een mannetje voorop, maar de Nederlander gooide op de Stationsberg toch opnieuw zijn kaarten op tafel. Samen met die twee andere groten, Van Aert en Pogačar, ging hij naar de drie die daar nog voor reden. Drie leiders werden zes leiders. Na de verdubbeling volgde weer de halvering.

VAN AERT BIJT OP DE TANDEN

Pogačar wilde immers qua gretigheid niet onderdoen voor Van der Poel en zette druk op de Kwaremont. Zelfs Van Aert dreigde even te kraken, maar de 'Grote Drie' gingen samen verder. Achter hen was er wel nog een samensmelting, maar daar reden enkel geslagenen. Met 30 kilometer te gaan was het zeker wie podium ging rijden.

Het was op naar de slotkilometers met de koplopers. Pogačar versnelde nog een paar keer, maar het werd toch een sprint met drie. Al ging het in die spurt vooral tussen Van Aert en Van der Poel. In die laatste meters kon Van der Poel geen weerstand meer bieden: Van Aert won net als in 2022, Van der Poel en Pogačar zijn 2 en 3.