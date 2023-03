Jelle Vanendert maakt een opmerkelijke carrièreswitch

Jelle Vanendert (37) gaat een nieuwe uitdaging aan. Hij wil bij de politie treden.

Eind 2021 nam Jelle Vanendert afscheid als renner. Na zijn carrière werd hij koersdirecteur van de Omloop van Valkenswaard. Maar daarnaast was hij op zoek naar een nieuwe fulltime job en een nieuwe uitdaging.

Die nieuwe uitdaging vond Vanendert. Vanaf mei 2023 zal hij als aspirant-inspecteur naar de politieschool gaan. Na zijn opleiding gaat hij naar de Lokale Politie Lommel.

Vanendert kreeg die job in het vizier door een samenwerking tussen Belgian Cycling en de Federale Politie. Het werk van een politie-inspecteur spreekt hem door de variatie enorm aan. "Dat is zoals in de koers: elke dag is anders", vertelde hij aan Cycling Vlaanderen.

In zijn carrière was Vanendert nooit een veelwinnaar. Zo behaalde hij maar 2 zeges, maar het waren wel 2 mooie zeges. In 2011 won Vanendert een Pyreneeënrit in de Tour door solo op Plateau de Beille te winnen. Daarnaast won hij in 2018 een rit in de Baloise Belgium Tour. Ook werd hij 2 keer 2e in de Amstel Gold Race en werd hij eens 3e in de Waalse Pijl.