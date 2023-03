Patrick Lefevere wijst met de beschuldigende vinger: "Dit lijkt wel chantage"

Het is hommeles in de Belgische sportwereld. Enkele personen, waaronder Patrick Lefevere, zijn naar de rechter gestapt, om het verbod op gokreclame in de sport aan te klagen.

Vanaf 1 juli 2023 gaat het verbod op gokreclame in de sport in. Voor de professionele clubs werd een overgansperiode voorzien. Tot en met 31 december 2027 mogen ze op hun shirts nog gokreclame hebben, maar zonder slogan. Ook zal het logo vanaf 1 januari 2025 kleiner zijn en niet meer op de voorzijde. Vanaf 1 januari 2028 is er dan een totaalverbod voor profclubs, maar voor amateurploegen zal er een uitzondering zijn.

"Dit is een dossier dat de hele sport aanbelangt", was Patrick Lefevere bij Het Laatste Nieuws stellig. "Gokbedrijven vertegenwoordigen een belangrijk deel van de budgetten. Volgens mij is gokreclame verbieden niet de oplossing om het gokprobleem aan te pakken. Je gaat het zo terug in de illegaliteit duwen en volgens mij moeten er nog andere oplossingen komen."

Voor het verbod is er wel een belangrijke nuance. De Nationale Loterij mag wel nog sponsoren, omdat ze een overheidsbedrijf zijn. "Wat is het verschil", vraagt Lefevere zich luidop af. "Ook stond er een gokkraam van Lotto aan de start van de E3 Saxo Classic."

"Voor alle duidelijkheid: ik ben niet tegen de Lotto", ging Lefevere verder. "Ze zijn al 30 jaar sponsor binnen het wielrennen en ben hen daar dankbaar voor. Maar er wordt gewoon met 2 maten en 2 gewichten gewerkt. Jannie Haek van de Nationale Loterij heeft dit ook in gang gezet. Hij bood de regering 30 miljoen euro om gokreclame te verbieden (er is een brief daarover, red.). Dat is niet meer lobbyen, maar chantage."