Van Aert haalt zijn gram en apprecieert steun publiek in lastig moment: "Wie mij kent, weet dat zo'n dingen mij motiveren"

Zeg het gerust voort: Wout van Aert heeft zijn gram gehaald. Al kende hij wel een lastig moment op weg naar zijn tweede zege op rij in de E3. Dat kwam op de Oude Kwaremont, maar Van Aert overleefde.

Laat ons het meteen even over die fase in de wedstrijd hebben. "Pogačar kwam met momentum op de kasseien, dat verraste mij een beetje. Ik had het lastig op de steilste stukken van de Kwaremont. Ik kon op het vlakke wel de kloof dichten en zag dat de andere twee ook op de limiet zaten."

Van Aert toonde zich alvast heel eerlijk. "Dat was zeker het moeilijkste moment uit de wedstrijd." Stuwde het publiek hem op dat moment toch ook vooruit? "Het helpt altijd als er toeschouwers langs de kant van de weg staan. We hebben lang genoeg moeten koersen zonder publiek tijdens de coronaperiode."

GRAPJE OVER 'WERKENDAG'

"Het publiek erbij hebben, is altijd één van de mooie dingen aan de koersen in Vlaanderen. Het is moeilijk te geloven dat het vrijdag is, iedereen zou aan het werk moeten zijn", kwam Van Aert al met een grapje. De wielerliefhebber zag alvast een schitterende strijd tussen hem, Mathieu van der Poel en Tadej Pogačar.

"Het maakt de overwinning nog specialer. Je verwacht Mathieu daar, maar het is bijzonder om ook een voormalig Tourwinnaar vooraan te zien in zo'n hectische koers. Hij is een echte kampioen die het beste in ons naar boven haalt." Mooie woorden aan het adres van de Sloveen.

DEFENSIEVER GEREDEN

Voor Van Aert is het het tweede jaar op rij dat hij de E3 wint. "Het is een andere overwinning dan vorig jaar. Toen waren Christophe Laporte en ik steeds aan het aanvallen. Deze keer moest ik defensiever rijden. Ik was misschien niet de sterkste man in koers, maar het is de overwinning die telt."

Sommigen vinden dat Wout ook de Ronde 'moet' winnen. 'Ik moet just niks', zei WVA 's ochtends en na afloop van de E3. "Deze ochtend gaf ik gewoon antwoord op de vraag die mij al zo vaak gesteld is. Wie mij kent, weet dat zo'n dingen mij motiveren. Als je zo'n sprint wint, komt er emotie los. Ik ben blij dat ik kon antwoorden met de benen."