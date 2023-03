Dat zal Lefevere liever zien: rit- en eindwinst voor Soudal-Quick Step in de afsluitende tijdrit van Coppi e Bartali

In de Settimana Internazionale Coppi e Bartali is de vijfde en laatste rit afgewerkt, een tijdrit.

De Settimana Internazionale Coppi e Bartali werd van vier ritten in lijn afgesloten met een tijdrit in en rond Carpi van iets meer dan 18 kilometer. Het parcours was grotendeels vlak.

Rémi Cavagna had met een lange solo al de eerste rit gewonnen en was voor de tijdrit de grote favoriet. En Cavagna zette ook de snelste tijd neer, waar de rest zijn tanden op stuk beet.

Ook de leider en ploegmaat van Cavagna, Mauro Schmid, ging niet meer onder de tijd van Cavagna, maar werd wel achtste in de tijdrit. En dat was genoeg voor de Zwitser om ook het eindklassement te winnen.

Schmid wint het eindeklassement voor de Brit Shaw en de Ier Healy, die de derde rit win. Voor Schmid is het de eerste zege van het seizoen en al de 17de voor Soudal-Quick Step dit seizoen.

