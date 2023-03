Johan Museeuw schrok van de actie van Wout Van Aert: "Hem zie ik dat niet doen"

Wout Van Aert gaf Gent-Wevelgem weg aan Christophe Laporte. Johan Museeuw is daarvan geschrokken.

Aan de finish was de actie zeer opvallend. Wout Van Aert en Christophe Laporte vieren al lange tijd en net voor de streep remde Van Aert sterk af. Zo kreeg Laporte de zege van Van Aert.

"Ik schrik niet vaak, maar toen ik dat zag, sprong ik toch recht", vertelde Johan Museeuw aan Het Laatste Nieuws. "Over 15 jaar denkt hij daar misschien aan terug en is hij misschien wel kwaad op zichzelf. Hij beseft misschien niet goed wat hij gedaan heeft, want de zege is namelijk weg."

Museeuw zou het naar eigen zeggen niet gedaan hebben. "Maar ik zou het ook niet gekund hebben", ging hij verder. "Ook Tadej Pogacar zie ik het niet doen."