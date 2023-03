Dat vergt enige uitleg: Mieke Docx (Lotto-Dstny) tracht rugproblemen achter zich te laten maar het zit haar niet mee

Het zit Lotto-Dstny niet echt mee de jongste koersen. In het vrouwenwielrennen kan Mieke Docx daar ook van meespreken.

Terwijl Arnaud De Lie heel wat pech kende in de mannenwedstrijd van Gent-Wevelgem, reed Mieke Docx de lastige editie bij de vrouwen niet uit. Sinds de Ronde van Normandië sleept de West-Vlaamse rugproblemen met zich mee. "Ik heb opnieuw de doorstroming in mijn benen die ik normaal heb. Dat is al positief."

In Gent-Wevelgem meldde Doxc zich overigens aan de start met rugnummer 113. Goed van die extra 1 vooraan. "Rugnummer 13, dat had toch een beetje bijgeloof met zich meegebracht. Ik ben wel iemand die dat dan in positieve zin probeert om te zetten", vertelt de 26-jarige renster in een exclusief interview met Wielerkrant.

GEEN FIJNE OMSTANDIGHEDEN

Het waren opnieuw niet de meest fijne weersomstandigheden om in te koersen, met veel regenval. "Het is niet mijn weer. Ik probeer er mij mentaal wat over te zetten. We maken er het beste van en zien wat dat geeft." Enkele dagen eerder was het ook al wind in Brugge-De Panne, een koers waar ze niet ongeschonden uit kwam.

"Ik ben in Brugge wel twee keer terug gevallen op die rug." Desondanks trok ze in de aanval. "Ik was al twee keer gevallen, ik vond dus dat ik maar beter solo door mijn thuisstad Koksijde kon rijden. En dan was het zien wat de koers verder nog bracht. Het was eerder vanuit die optiek dan echt te willen wegrijden."

RECUPERATIE BELANGRIJK

Het blijft natuurlijk wel een pittige onderneming. "Ik heb nadien twee rustdagen moeten nemen. Die wedstrijd kruipt natuurlijk wel in de kleren. Het zijn lange dagen voor ons. Recupereren is nu heel belangrijk."