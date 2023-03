Greg Van Avermaet neemt het op voor Wout Van Aert: "Ik heb het zelf ook meegemaakt"

"Ik moet just niks", riep Wout Van Aert in de camera na zijn zege in de E3 Saxo Classic. Er wordt immers heel veel van hem verwacht. Greg Van Avermaet begrijpt hem daarin.

Samen met Remco Evenepoel staat Wout Van Aert momenteel aan de top van het Belgische wielrennen. Er zijn heel wat verwachtingen. Zo wil heel België dat Van Aert zondag de Ronde van Vlaanderen wint en een week later Parijs-Roubaix.

Na de E3 Saxo Classic zat het hem hoog en meteen na zijn zege riep Van Aert "Ik moet just niks" in de camera. Het was overigens de 1e zege van het jaar voor Van Aert.

Greg Van Avermaet begrijpt Van Aert. "Soms is dat wel frustrerend", vertelde de Olympisch kampioen van 2016. "Je presteert heel goed en je bereikt veel dingen. Omdat je die ene koers niet wint, krijg je kritiek. Dat is een beetje vreemd."

Tegenwoordig is Van Aert zijn status zo groot dat hij enkel een overwinning nog telt. "In 2019 maakte ik dat ook mee", ging Van Avermaet verder. "Overal reed ik top 10, maar dan zeiden ze dat het toch heel slecht was. En nu wil ik graag nog eens zo'n voorjaar meemaken. Je moet het dus allemaal een beetje in perspectief zien."