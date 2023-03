José De Cauwer ziet het niet graag gebeuren: "Hij wordt te snel in een knechtenrol geduwd"

Remco Evenepoel is de absolute kopman bij Soudal Quick-Step voor het klassementwerk. Een van zijn trouwe luitenanten is Ilan Van Wilder, maar José De Cauwer vindt dat Van Wilder eerst nog zijn grenzen verder moet aftasten.

In de Vuelta was Ilan Van Wilder de laatste man voor Remco Evenepoel en ook in de UAE Tour en de Ronde van Catalonië was dat het geval. Van Wilder is nog maar 22 jaar en wordt zelf ook als een groot talent gezien. Zo eindigde hij in 2019 als eerstejaarsbelofte 3e in de Ronde van de Toekomst. Maar tegenwoordig moet hij vooral knechten.

José De Cauwer stelt zich vragen bij de helpersrol van Van Wilder. "Het is jammer dat hij dat moet doen", vertelde De Cauwer in De Tribune. "Ik denk dat hij te snel in die rol wordt geduwd, terwijl wij en hijzelf nog niet goed weten waar zijn grenzen liggen."

"Als jongere moet je tot een bepaalde leeftijd zaken aftoetsen", ging De Cauwer verder. "Als je dat gedaan hebt en je moet weer knechten, dan speel je geen knecht. Je bent er dan één en dat is een groot verschil."

VERLOREN JAREN

Cian Uijtdebroeks kan als jongere zijn kans bij Bora-Hansgrohe aangaan, maar Van Wilder zat enkele jaren geleden in een andere situatie. Hij zat eerst 2 jaar bij Sunweb en DSM en dat waren verloren jaren. "Hij was heel blij toen hij door Soudal Quick-Step werd opgevist", weet De Cauwer.

"Maar er moet toch een moment komen dat hij als kopman kan gaan wanneer hij er klaar voor is. Maar niet nadat hij zich 14 dagen in een rittenkoers heeft leeggereden. Al wil ik hier niet de rekening van de ploeg maken", besloot De Cauwer.