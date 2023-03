Wout van Aert heeft donderdag iets heel belangrijks op zijn programma staan

Wout van Aert heeft goed nagedacht over zijn programma in deze periode van het jaar. Donderdag is al iets belangrijks gepland, in de hoop om zondag dan zijn droom waar te maken.

Wout van Aert gaat donderdag immers het parcours voor de Ronde van Vlaanderen verkennen, zo melden HLN en HNB. Na zijn vorige deelnames mag Van Aert niet meer voor verrassingen komen te staan, maar hij houdt er toch aan vast om te verkennen. VORIG JAAR GEEN DEELNAME Zoals zovelen dat doen, natuurlijk. Ook niet vergeten dat Van Aert vorig jaar niet mee kon doen aan de Ronde van Vlaanderen. Hij zal donderdag tijdens zijn verkenning uiteraard vergezeld worden door zijn ploegmaats bij Jumbo-Visma. Het is ook voorzien dat Van Aert na de verkenning nog eens de pers toespreekt over zijn gevoel en zijn verwachtingen voor de Ronde.