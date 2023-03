Dylan van Baarle blikt vooruit op de Ronde van Vlaanderen: "We moeten van onze sterkte gebruik maken"

Dylan van Baarle is in de Ronde van Vlaanderen een van de favorieten voor de zege. Al liep de aanloop voor hem niet vlekkeloos.

Jumbo-Visma is momenteel de ploeg van het voorjaar. Dylan Van Baarle won de Omloop Het Nieuwsblad, Tiesj Benoot Kuurne-Brussel-Kuurne, Wout Van Aert de E3 Saxo Classic en Christophe Laporte Gent-Wevelgem.

Ook voor de Ronde van Vlaanderen heeft Jumbo-Visma een goede kans om te winnen. Dat beseft ook van Baarle. "We kunnen met 4 of 5 renners van onze ploeg tot diep in de finale komen en dan moeten we gewoon onze sterkte uitspelen", vertelde hij in de podcast In Koers.

"Dan moet Van Aert van ons gebruik maken en wij van hem", ging van Baarle verder. "Ik kan zeker mijn eigen kans gaan, maar Van Aert is wel de absolute kopman."

Van Baarle kwam ook nog eens terug op zijn val in de E3: "Ik had superveel last van mijn knie, maar uiteindelijk viel het wel mee. Zo kon ik op zaterdag al 2 uurtjes losfietsen. Nu heb ik eigenlijk meer last van mijn schouder dan van mijn knie of heup. Het verspringt dus een beetje."