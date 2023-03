Vanmarcke maakt zich echt geen illusies over verschil met 'Grote Drie' en haalt ook steun aan die hij nog ervaart

In wielermiddens werd de 3e plek van Vanmarcke in Wevelgem warm onthaald. De 'Grote Drie', dat is wel nog van een ander niveau, beseft hij zelf.

Wie na Gent-Wevelgem even de sociale media raadpleegde, zag meer dan één bericht van wielerfans die zo blij waren dat Vanmarcke op het podium stond. Een grote gunfactor nog altijd voor hem. "Dat was mooi. Iedereen ziet ook dat ik hard werk", stelt de Belg van Israel-Premier Tech vast. NOG ALTIJD OP GOED NIVEAU "Vroeger kon ik heel veel podiumplaatsen verzamelen, nu niet meer. Ik probeer toch nog altijd terug te komen. Veel mensen staan wel nog achter mij, da's zeker. Mijn eerste podium in Gent-Wevelgem was dertien jaar geleden. Dat toont dat ik al een lange carrière achter de rug heb en nog altijd mee speel op een goed niveau." Dwars door Vlaanderen is de volgende opdracht. De 'Grote Drie' - Van Aert, Van der Poel en Pogačar - zijn veel te sterk voor de rest, had Vanmarcke vooraf te vertellen. Die zijn er echter niet bij in de koers met vertrek in Roeselaren en aankomst in Waregem. PERSPECTIEVEN "De grote toppers zijn er niet. Dat opent perspectieven, maar de Ronde en Roubaix blijven de Ronde en Roubaix. Dat blijft hoger aangeschreven. De focus blijft daarnaartoe gaan." Wat is dan bijvoorbeeld in de Ronde mogelijk? "Dat weet ik niet. Laat ons zeggen dat ik hoop dat ik top tien kan rijden. Dat zou een mooie uitslag zijn."