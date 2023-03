Alpecin-Deceuninck klaar voor de Ronde: "Eerlijk gezegd denk ik dat Mathieu van der Poel mentale voordeel heeft"

Alpecin-Deceuninck en Mathieu van der Poel hebben voor de Ronde opnieuw uitstekende kaarten. Dat lijken ze elk jaar weer klaar te spelen.

Van der Poel is niet voor niets tweevoudig winnaar van de Ronde van Vlaanderen. Hij kent ook zijn grootste concurrenten, dat zijn uiteraard Wout van Aert en Tadej Pogačar. Om de waardeverhoudingen tussen de toppers in te schatten, dienen we ons vooral op de E3 Saxo Classic te baseren.

NIVEAU TOPPERS LIGT DICHT BIJEEN

Gianni Vermeersch, één van de luitenanten van Van der Poel, deed toen niet mee, maar keek er wel naar op televisie. "Een prachtige wedstrijd om naar te kijken, met die drie man op het podium. Ik denk dat het heel dicht bij mekaar ligt tussen die drie."

Al liet de ene klepper een nog straffere indruk dan de andere. "Ik denk dat je tijdens de wedstrijd kon zien dat Mathieu en Tadej een tikkeltje sterker waren dan Wout. Uiteindelijk wint Wout die wedstrijd wel en dat is misschien wel wat telt."

Van der Poel werd tweede in de sprint en oogde op de klimmetjes enorm gretig. "Eerlijk gezegd denk ik dat Mathieu het mentale voordeel heeft", aldus Vermeersch. "Als ze op de Kwaremont vol doorgaan, denk ik dat Wout eraf ligt. Maar het is pas zondag dat het telt."

ROL VAN DE PLOEG

Welk scenario staat ons te wachten? "Er zal misschien voor de finale al een groepje weg zijn. Op de laatste keer Paterberg en de Kwaremont denk ik dat het wel weer aan die drie zal zijn. Wat de rol van de ploeg kan zijn? We komen met een sterke ploeg aan de start, maar dat moet nog bekeken worden."