Lotto-Belg schaart zich vol overtuiging in het 'Wout moet niks'-kamp: "Van Aert en Jumbo-Visma heel impressionant"

Wout van Aert krijgt in aanloop naar de Ronde veel bijval voor zijn 'ik moet niks'-stelling. Een Belg van Lotto-Dstny geeft hem groot gelijk.

Die renner, dat is Florian Vermeersch. Hij hoopt in de Ronde uiteraard zelf ook iets te betekenen. In Gent-Wevelgem, zijn meest recente koers, kende Vermeersch veel pech. "Ik heb mij goed kunnen herstellen van Gent-Wevelgem. Ik was nadien wel even verkouden, maar dat heeft zich niet doorgezet."

Het is niet het moment om ziek te worden. Was het dan toch niet even schrikken? "Dat is veel gezegd, je weet dat zo'n koers een aanval is op het immuunsysteem. Dan kan het dat je nadien al eens moet snotteren. Belangrijk is dat je dan niet verkouden blijft. Ik maakte me niet echt zorgen."

WEERSVOORSPELLINGEN

De weersvoorspellingen voor zondag ogen best goed. "Het zal normaal weer zijn, niets speciaal. Het is mooi voor alle supporters, want bijvoorbeeld in Gent-Wevelgem was het wel slecht weer. Dan verliest een deel van het peloton al de moraal. Al waren ook daar alle kopmannen op de afspraak."

© photonews

Dé kopmannen bij uitstek in de Ronde van Vlaanderen zijn natuurlijk Van Aert, Van der Poel en Pogačar. En menig analist vormde de voorbije maanden de mening dat Van Aert de Ronde of Parijs-Roubaix moet winnen. "Ik neem dat met een korreltje zout", zegt Vermeersch over de druk die op zijn landgenoot ligt.

VAN AERT NOG NIET BIJ DE OUDEREN

"Ik vind het heel impressionant hoe Wout van Aert en Jumbo-Visma rondrijden. Wout is ook nog niet van de oudsten. Er komen nog heel veel kansen voor hem. Dat het voor hem 'van moeten' is, vind ik wat overroepen. Ik ben zeker dat Wout eind dit jaar zonder pech veel overwinningen beet zal hebben."