Philippe Gilbert heeft een duidelijk advies voor zoekende Julian Alaphilipppe

Julian Alaphilippe zoekt nog altijd naar zijn topvorm. Maar volgens Philippe Gilbert is het stilaan tijd om andere oorden op te zoeken voor de voormalige wereldkampioen.

Vorig jaar zag Julian Alaphilippe zijn voorjaar al in het water vallen met een zware val in Strade Bianche en later ook nog in Luik-Bastenaken-Luik. Ook in de rest van het seizoen had Alaphilippe pech met corona en nog een val in de Vuelta.

Ook dit jaar lijkt het nog niet te lukken voor Alaphilippe, een elfde plaats in Milaan-Sanremo is zijn beste resultaat tot nu toe. Philippe Gilbert heeft dan ook een advies voor Alaphilippe.

Nieuwe lucht opzoeken?

"Hij zit daar nu toch al erg lang", zegt Gilbert bij CyclingWeekly. "Hij zit daar al bijna tien jaar (sinds 2014, red.) en misschien is het eens tijd om andere dingen op te zoeken."

"Ik was de eerste die hetzelfde deed omdat het altijd goed is om te veranderen. Het is een nieuwe uitdaging, je ziet nieuwe mensen, je ziet nieuwe trainingsmethoden, een nieuwe voedingsmethode, nieuw materiaal. Dus ik denk dat het altijd goed is om na een tijdje te veranderen, ja", zegt Gilbert nog.