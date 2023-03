📷 "Vanuit Brugge": Jasper Stuyven en co maken op een originele wijze de selectie voor de Ronde van Vlaanderen bekend

Jasper Stuvyen en Mads Pedersen kennen hun ploegmaats voor de Ronde van Vlaanderen. Trek-Segafredo heeft hen op een speciale wijze bekendgemaakt.

Trek-Segafredo gaat met 2 kopmannen naar de Ronde van Vlaanderen. Jasper Stuyven en Mads Pedersen krijgen onder meer Edward Theuns mee. Daarnaast zijn er ook nog Alex Kirsch, Emils Liepins, Daan Hoole en Mathias Vacek.

Ook werd tegelijk de selectie voor de vrouwen bekendgemaakt. Elisa Balsamo en Elisa Longo Borghini zijn de kopvrouwen. Ze krijgen Elynor Backstedt, Lucinda Brand, Ilaria Sanguinetti en Shirin van Anrooij mee als ploeggenotes.

De teams werden trouwens op een speciale manier aangekondigd. De selecties zaten in een postkaart vervat. "From Bruges" stond er te lezen. Ook was er nog een extra boodschap: "Eerst koersen, dan pas bezichtigen."