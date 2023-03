Noor is de sterkste vluchter en pakt in Bretagne zijn 1e profzege

Fredrik Dversnes heeft in Bretagne zijn 1e profzege geboekt. Aan het einde bleek hij de sterkste in de vlucht en won hij La Route Adélie de Vitré.

In het oosten van Bretagne stond La Route Adélie de Vitré op het programma. De koers was bijna 198 km lang en de start en aankomst lag in Vitré. Eerst waren er 6 ronden van ruim 21 km en daarna reden de renners nog 8 ronden van ruim 9 km. Het ging de hele tijd op en af.

Het was in begin strijden om in de vroege vlucht te zitten. Het duurde zo'n 50 km vooraleer er zich een kopgroep vormde. 4 Fransen en een Noor reden weg. Ze kregen wat voorsprong van het peloton waar de controle in handen van de Franse ploegen was.

Op 40 km van de streep ontstond er een nieuwe kopgroep. 3 renners van de oorspronkelijke vlucht kregen het gezelschap van 3 nieuwe renners. Op ruim 20 km van de streep gingen 3 renners waaronder Bryan Coquard in de tegenaanval. Ze maakten snel de aansluiting en de nieuwe kopgroep van 9 had zo'n 20 seconden voorsprong.

Fredrik Dversnes viel op de laatste helling van de dag aan en hield stand. Zo pakte hij zijn 1e profzege. Kévin Vaucquelin ontsnapte ook nog en snelde naar plaats 2. Louis Barré werd 3e.