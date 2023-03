Roubaix in het hoofd bij Kopecky, ook beste kans op Belgische zege dit weekend? "Wil vrienden blijven met Van Aert"

De Belgische wielerwereld koestert grote verwachtingen voor zijn toppers. Voor Van Aert én Kopecky dus. Zo hoort dat in aanloop naar de Ronde. Lotte Kopecky is titelverdedigster in de Ronde bij de dames, maar droomt ondertussen ook van Parijs-Roubaix.

De voorbije wedstrijden was het duidelijk: eens een renster van SD Worx voorop is, haalt de tegenstand die niet meer terug. Kwestie dus van eerst weg te zijn? "Ik wil niet spreken over mijn ploegmaats te snel af zijn. De gunfactor in deze ploeg is echt wel groot. Dat leek misschien niet zo na de Strade, maar dat is wel zo."

Dat was een miscommunicatie. Mits goede communicatie moet dat dus voortaan voorkomen worden. "Liefst win ik zelf, maar ik zal ook juichen als een ploegmaat wint. Het is kwestie het juiste moment te vinden en dan is het aan de concurrentie om te bepalen wat er gebeurt." Die concurrentie leek de vorige koersen te slapen.

ORGANISATIE TEGENSTAND

Bij het ontsnappen van een SD Worx-renster was er immers geen organisatie meer. En in de Ronde van Vlaanderen zal het sowieso moeilijk zijn om te organiseren, gewoon vanwege hoe zwaar de wedstrijd is. "Da's aan de andere ploegen om op te lossen."

Kopecky geeft ook toe dat Roubaix al door haar hoofd speelt. "Het scheelt dat ik vorig jaar de Ronde al gewonnen heb. Wat niet wegneemt dat ik zondag ga proberen winnen. Als ik moet kiezen welke van de twee wedstrijden ik dit jaar het liefst win, dan is het Parijs-Roubaix."

RONDVRAAG

Bij de rondvraag begin dit jaar duidde ze ook de Helleklassieker aan als koers die haar voorkeur wegdraagt om voor winst te gaan. "Er heeft dan wel iemand anders gezegd dat ze de Ronde van Vlaanderen wil winnen, ja." Wat dat juist betekent, komen we zondag te weten.

Na Gent-Wevelgem nam Kopecky tijd om te herstellen. "Dat is voor iedereen persoonlijk. Voor mij was dit wel de beste voorbereiding. Ik had op de verkenning een goed gevoel. Dat is het belangrijkste. Of ik de grootste kans ben op een Belgische zege dit weekend? Ik wil wel vrienden blijven met Van Aert. Ik denk dat Wout evenveel favoriet is als ik."