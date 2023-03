Tadej Pogacar vloog in 2022 op de Oude Kwaremont: Victor Campenaerts ziet nog een andere renner dat doen

In de Ronde van Vlaanderen maakte Tadej Pogacar indruk. Hij vloog over de Oude Kwaremont. Victor Campenaerts was niet helemaal verbaasd en ziet Remco Evenepoel dat ook doen.

Tadej Pogacar reed in 2022 voor het eerst de Ronde van Vlaanderen. Hij maakte meteen indruk en kon met Mathieu van der Poel voor de zege sprinten, maar ze lieten de achtervolgers terugkeren. Zo raakte de Sloveen ingesloten en werd hij uiteindelijk pas 4e. Vooral op de Oude Kwaremont maakte Pogacar indruk. Hij versnelde enorm en enkel van der Poel was in staat om hem te volgen. Mogelijk pakt de Sloveen zondag opnieuw met zo'n nummer uit. Het Nieuwsblad ging te rade bij enkele ooggetuigen van toen en Victor Campenaerts was niet helemaal onder de indruk. Hij vertelde dat hij van het nummer zelf niet onder de indruk was. Wel indrukwekkend vond hij dat Pogacar als ronderenner voor het eerst en zonder parcourskennis de Ronde van Vlaanderen reed en meteen uitpakte. Campenaerts vertelde verder en begon over Remco Evenepoel. Die heeft hij al straffere dingen zien doen en ook daar zat hij op de 1e rij. Zo reed Evenepoel in de Baloise Belgium Tour van 2019 zo hard dat Campenaerts het wiel niet kon houden en viel. Ook voegde Campenaerts eraan toe dat hij ervan overtuigd is dat Evenepoel intrinsiek tot een nummer als dat van Pogacar in staat is.