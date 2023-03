Tom Boonen ziet de oplossing voor Soudal Quick-Step: "Dan zou het meteen weer beginnen bollen"

Soudal Quick-Step holt in het Vlaamse voorjaar achter de feiten aan. Tom Boonen ziet een oplossing en vindt dat er iemand extra moet worden binnengehaald.

In 2022 waren de prestaties van Soudal Quick-Step in het Vlaamse voorjaar al teleurstellend. Uiteindelijk werd het voorjaar gered door de zege van Remco Evenepoel in Luik-Bastenaken-Luik.

Ook in 2023 wil het niet lukken voor het team van Patrick Lefevere. Tom Boonen legde in Wielerclub Wattage de vinger op de wonde: "Ze hebben afgelopen winter niemand extra binnengehaald. Daardoor zijn de renners die er al waren, zeker van hun plekje en worden ze niet uitgedaagd."

Boonen heeft dan ook een oplossing. "Als ze iemand zouden halen die beter is dan de huidige kern, dan zal het meteen weer beginnen bollen", aldus Boonen.

Al weet Boonen dat Soudal Quick-Step de voorbije weken pech kende: "Julian Alapahilippe werd net voor de E3 Saxo Classic ziek en dan probeert hij constant terug te vechten om op niveau te komen. Maar dat is onhaalbaar. Ook is Kasper Asgreen niet goed. Als de kopmannen niet goed zijn, dan stort de piramide in elkaar."