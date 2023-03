Wout Van Aert gaat op zijn 28e op zoek naar zijn 1e zege in de Ronde van Vlaanderen: ervaringsdeskundigen Cancellara en Gilbert geven uitleg

Wout Van Aert probeert zondag nog maar eens de Ronde van Vlaanderen te winnen. Ondertussen is hij al 28 jaar en begint de tijd misschien al te dringen. Al zien Fabian Cancellara en Philippe Gilbert dat niet zo.

Fabian Cancellara won zijn 1e Ronde van Vlaanderen pas toen hij 29 jaar oud was en nadien volgden nog 2 zeges. Dat is dus een jaartje ouder dan Wout Van Aert. Cancellara vertelde aan Het Nieuwsblad dat er, als het fout loopt, er nog kansen komen. En veel kansen. Hij is ervan overtuigd dat Van Aert nog de Ronde zal winnen. Door het palmares is de Zwitser daar zeker van.

Ook Philippe Gilbert won pas bij zijn zoveelste deelname de Ronde van Vlaanderen. Hij moest uiteindelijk tot zijn 34e wachten en het was toen zijn 9e deelname.

Gilbert heeft daar een verklaring voor. Hij vertelde dat het vaak dertigers zijn die winnen, omdat de wedstrijd gewoon zo veeleisend is. Al ziet Gilbert ook dat er uitzonderingen zijn. Zo denkt hij aan Mathieu van der Poel. Ten slotte voegde Gilbert er nog aan toe dat hij zich niet kan inbeelden dat Van Aert nooit de Ronde zal winnen.

Van Aert reed in het verleden al 4 keer de Ronde van Vlaanderen. Een 2e plaats in 2020 was zijn beste notering.