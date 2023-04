🎥 Nieuwe beelden tonen val van Wout van Aert in de Ronde, die ook met medische update komt

De massale valpartij in de Ronde van Vlaanderen was een van de belangrijkste feiten van de dag. Onder meer Wout van Aert lag erbij.

De Pool Filip Maciejuk veroorzaakte op zo'n 140 kilometer van de streep een massale valpartij in de Ronde van Vlaanderen. Zo'n 30-tal renners lag erbij en onder meer Tim Wellens moest opgeven met een dubbele sleutelbeenbreuk.

Maar ook topfavoriet Wout van Aert werd achteraan het peloton slachtoffer van de val. Van Aert ging met zijn knie tegen de grond en moest ook zijn ketting er nog terug opleggen.

Ex-veldrijder Dieter Vanthourenhout stond op de plek waar de val plaatsvond en bracht zo de val en de pech van Van Aert goed in beeld. Vanthourenhout moedigde Van Aert nog wat aan en wenste hem ook nog succes toen Van Aert weer vertrok.

"Voorlopig lijkt het enkel om een wonde te gaan", zei Van Aert in een eerste reactie. "We gaan het moeten bekijken, maar ik had er tijdens de wedstrijd niet veel last van."