Belgische redder van het weekend! Kopecky schrijft écht geschiedenis en komt met een belofte: "Dat ga ik nooit doen"

Lotte Kopecky to the rescue. De Belgische redder van het weekend mag zij echt wel genoemd worden. Er is in de laatste jaren weinig Belgisch succes in de Ronde van Vlaanderen, behalve dan in het dameswielrennen.

Kopecky is nu tweevoudig Ronde van Vlaanderen-winnares. De eerste vrouw ook die de Ronde twee jaar na mekaar wint. "Het is niet te geloven. De Ronde van Vlaanderen was de koers van mijn dromen. Ik kon die dan vorig jaar winnen. En nu een tweede keer. En ook de manier waarop we het deden... " Absoluut iets om te koesteren. En niet vanzelfsprekend, want aan de voet van de Kwaremont had ze nog het gezelschap van Persico. "Een supergoede en snelle renster. Je bent vooraf nooit helemaal zeker, maar als je met haar naar de finish gaat, heb je pas echt snelle benen nodig. Ik probeerde haar op de Kwaremont te lossen." SOLO VS SPRINT "Als een solo lukt, weet je op 3 of 5 kilometer van de meet dat je gaat winnen. Heel leuk. Je slaakt dan echt een zucht van opluchting. Je kan er al een paar kilometer van genieten. Winnen in de sprint geeft wel nog eens zo veel adrenaline", vergelijkt Kopecky de 2 manieren waarop ze won. "Omdat je pas zeker bent op de meet." "Ik voelde wel wat de druk van het land", bekent Kopecky. "Veel fans willen dat ik win. Dat is speciaal. Ik weet dan ook dat het hele land achter mij staat. Ik prent me dan gewoon in dat ik het beste van mezelf moet geven en dat al die mensen heel blij gaan zijn als ik de Ronde van Vlaanderen nog een keer kan winnen." VERTROUWEN VOOR PARIJS-ROUBAIX De concurrentie gaat haar nu wel héél erg in de gaten houden in Parijs-Roubaix. "Vandaag keken ze ook al naar mij. We kunnen er naartoe gaan met vertrouwen, maar we mogen niet denken dat we zomaar eventjes gaan winnen. Dat ga ik nooit doen", rondt ze af met een belofte.