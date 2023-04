Lotte Kopecky duidelijk over advies van José De Cauwer voor Ronde: "Ga mij dan het meest pijn doen"

José De Cauwer tipt Lotte Kopecky om voor de tweede keer de Ronde van Vlaanderen te winnen. Uiteraard heeft de voormalige bondscoach ook advies voor haar.

De Cauwer liet eerder al eens vallen dat Kopecky van aan de voet van de Oude Kwaremont moet aanvallen. "Ik denk dat ik mij dan het meest pijn ga doen", lacht Kopecky als ze met die opmerking geconfronteerd wordt. "Dat heb ik zo nog niet bedacht. Zo zit het niet in mijn hoofd."

© photonews

In elk geval zou het haar niet mogen ontbreken aan vertrouwen op de vele hellingen. "Ik voel mij al het hele voorjaar heel sterk bergop. Ik denk dat ik er geen schrik van moet hebben", stelt de Belgische van SD Worx ook duidelijk.

VIJF STERREN

Vijf sterren voor Kopecky dan maar in de Ronde van Vlaanderen bij de vrouwen? "Je mag mij vijf sterren geven, maar die moet je dan ook geven aan teamgenotes Demi Vollering en Marlen Reusser. Die mogen er zeker naast gezet worden."

De sterkte van SD Worx moet alleszins toch demotiverend werken voor de andere teams. "Misschien ergens wel. Het is natuurlijk niet leuk voor de tegenstand dat ze moeten rijden en dat er nog twee of drie SD Worx-rensters in die groep zitten. Dan weten ze dat bij een hergroepering de volgende kan gaan."