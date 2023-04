Mathieu van der Poel op recordjacht en erkent duidelijk voordeel dat hij heeft op concurrentie

Een Mathieu van der Poel op recordjacht, daar wil je liefst niet mee te maken krijgen. Als een voordeel hem dan ook nog eens in de kaart speelt, mag de concurrentie helemaal de borst natmaken.

Met een derde zege in Vlaanderens Mooiste zou Mathieu van der Poel mederecordhouder worden. Of dat het geval is, weten we natuurlijk pas aan de aankomst. Voor de start was het deze keer afzakken naar Brugge en dus niet naar Antwerpen. "We wisselen elk jaar af vanaf nu. Die afwisseling vind ik wel leuk", bevalt het VDP.

ONTSPANNEN GEVOEL

Op het podium in Brugge erkende Van der Poel dat hij meer relaxed is omdat hij Milaan-Sanremo al aan zijn palmares toevoegde. "Als je al een grote koers gewonnen hebt, kun je wel heel ontspannen naar die andere koersen trekken." Niemand anders die dat kan zeggen.

Het is de vraag wie nog wat procentjes heeft gewonnen. "In die laatste week voor de Ronde van Vlaanderen kun je nog beter worden. Die week er nog bij krijgen, doet wel goed." Van tactische spelletjes ligt Van der Poel niet wakker. In principe wint de sterkste, in zijn optiek. "De benen van de dag zullen beslissend zijn."