Schuldige van massale valpartij in de Ronde van Vlaanderen komt met eerste reactie

Op zo'n 140 kilometer van de streep probeerde Maciejuk het hele peloton voorbij te steken door op een parkeerstrook een binnenweg te nemen. Maar toen hij weer wou invoegen kwam Maciejuk in zompig stuk gras en werd in het peloton gekatapulteerd.

Zo'n 30 renners gingen te grond, met onder meer Tim Wellens, Alaphilippe, Turner en ook Wout van Aert lag erbij. Maciejuk werd door de jury uit de wedstrijd gezet en kreeg op sociale media heel wat verwensingen over zich heen.

De Pool verontschuldigde zich op zijn sociale media. "Het spijt me echt voor mijn fout en het veroorzaken van de val vandaag. Ik hoop dat alle betrokkenen in goede gezondheid verkeren en veilig zijn. Dit had niet mogen gebeuren en was een grote inschattingsfout."

"Het was niet mijn bedoeling om dit te doen. Het enige wat ik nu kan doen is mijn excuses aanbieden voor mijn fout en hier in de toekomst van leren. Nogmaals sorry aan het peloton, mijn teamgenoten en de fans."

