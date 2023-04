Sleutelbeen liefst in vier stukken! Tim Wellens en Tadej Pogačar reageren op sleutelbeenbreuk van de Belg

Wellens was het grootste slachtoffer van een massale valpartij in de Ronde van Vlaanderen en komt een dag later met een reactie. "Mijn sleutelbeen is in vier stukken. Ik heb veel pijn, maar binnen een paar dagen zou het al veel beter moeten zijn", schrijft hij op Twitter.

Voorts houdt Wellens er ook aan om iedereen in de ziekenhuizen van Oudenaarde en Herentals te bedanken. Alsook iedereen die hem een berichtje van steun toestuurde. En voorts komt hij uiteraard ook met felicitaties voor ploegmaat Tadej Pogačar.

1.Congrats @TamauPogi & everyone from the team!! 😍

2.Thanks everyone for the many messages ❤️

3.Thank you to the people working in the hospitals in Oudenaarde & Herentals

4.Collarbone in 4 pieces. A lot of pain, but should already be much better in a few days. https://t.co/Xq5pxNLXK1