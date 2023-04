Tim Wellens neemt het na vierdubbele breuk op voor Maciejuk, maar haalt nog eens uit naar Yves Lampaert

Het voorjaar van Tim Wellens zit er na de Ronde van Vlaanderen op. Hij brak zijn sleutelbeen maar liefst vier keer en ging ook al onder het mes in in het ziekenhuis van Herentals.

Wellens neemt de Pool Maciejuk echter niet veel kwalijk. "Dat was natuurlijk geen slimme zet van hem. Maar ik vind dat Maciejuk inmiddels al genoeg gestraft is op sociale media", zegt hij bij Het Nieuwsblad.

Voor Wellens moet de Pool dan ook niet nog meer gestraft worden, een verschil zal het toch niet maken voor zijn sleutelbeen. Dat blijft gebroken. Wellens haalt ook nog eens een incident in de Ronde van België aan van vorig jaar.

"Eigenlijk vind ik wat Maciejuk deed minder erg dan de actie van Yves Lampaert. Die kostte me vorig jaar de eindzege in de Ronde van België", zegt Wellens nog.

#BaloiseBelgiumTour 🇧🇪 - Golden Kilometer



This Golden Kilometer was dirty. Quick-Step not playing the game fair and blocking Wellens twice so he can't properly compete. Yes Wellens could play it different, but still a dirty play. pic.twitter.com/wlP3c00ZXK