Verwijzing naar Merckx en straffer dan Wout en zichzelf: Van der Poel gaat los met lof voor Pogačar en doet voorspelling

Mathieu van der Poel heeft aan de lijve ondervonden hoe straf Tadej Pogačar nu écht is. Wat Wout en Mathieu het wielerpubliek bieden, is al schitterend. Pogačar is nog de overtreffende trap.

Van der Poel beleefde op de eerste rij welke verbluffende demarrage Pogačar in de benen heeft. "Hij vertrok al op het asfalt aan de voet van de Kwaremont. Dat was geen verrassing, dat moet hij doen natuurlijk. Ik had schrik om over mijn toeren te gaan. Ik reed het tempo waarmee ik dacht terug te komen, maar hij viel niet stil."

De nummer 2 uit de Ronde van Vlaanderen heeft niets dan lof voor wat de winnaar presteert. "Het is iets speciaal. Dat weten we al langer en heeft hij weer laten zien. Voor mij was hij favoriet vooraf. Hij heeft het ook waargemaakt."

Sowieso zitten we in het tijdperk-Pogačar

Dat doet Pogačar wel vaker. Dit is een periode voor de geschiedenisboeken. "Sowieso zitten we in het tijdperk-Pogacar. Wat Wout van Aert en ik doen is straf, maar wat hij doet is nog een stuk straffer." Dat heeft te maken met wat de Sloveen ook realiseert in het rondewerk.

"Als hij wil, is hij de renner die het makkelijkst de vijf monumenten zou kunnen winnen en de drie grote ronden. Ik zie het 'm nog doen ook. Het zal een beetje zoals Merckx worden. Hij is goed op weg. Eigenlijk is het wel te vergelijken. Vroeger gingen ronderenners ook voor zeges in klassiekers, dan is het een tijd niet geweest en nu is het wél opnieuw."