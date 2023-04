Dat zullen Van Aert en Van der Poel graag zien: schoolgaande jeugd neemt initiatief voor schitterende Parijs-Roubaix

Zelfs de schoolgaande jeugd in Noord-Frankrijk ligt er wakker van. Studenten van het Lycée Horticole in Raismes, een gemeente uit het arrondissement Valenciennes, hebben mee gezorgd voor het opblinken van de kasseien. Samen met 'Les Amis de Paris-Roubaix'.

De organisatie heeft alvast enkele filmpjes gepost op sociale media, om alle betrokkenen te bedanken voor hun werk op de kasseistroken. Nu maar hopen dat de weergoden hen ook gunstig gezind zijn, zodat alles niet voor niets is geweest.

🙏🏻 Thank you so much to the students of the Lycée Horticole de Raismes and the @A_ParisRoubaix for their work on the cobbles.



🙏🏻 Un grand merci aux élèves du Lycée Horticole de Raismes et aux @A_ParisRoubaix qui travaillent d’arrache-pied à l’entretien du secteur.#ParisRoubaix pic.twitter.com/jcyVPxwkxK