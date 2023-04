Renner die in de Ronde van Vlaanderen massale val veroorzaakte, riskeert extra maatregelen: "We laten dit niet zomaar passeren"

Filip Maciejuk riskeert na zijn diskwalificatie nog een extra straf. Dat heeft UCI-coördinator Peter Van Den Abeele aan Sporza verteld.

Tijdens de Ronde van Vlaanderen was er een massale valpartij, waarbij Tim Wellens het grootste slachtoffer was en zijn sleutelbeen in 4 stukken brak. Filip Maciejuk had die val veroorzaakt door via een verhard stuk te willen opschuiven, maar hij kwam in het gras terecht waar een diepe plas lag en werd het peloton ingekatapulteerd. Zo reed hij Wellens en de rest van het peloton aan.

Maciejuk werd meteen gediskwalificeerd, maar daar zal het wellicht niet bij blijven. "Hij zal voor de disciplinaire commissie verschijnen", vertelde UCI-coördinator Peter Van Den Abeele aan Sporza. "Een eventuele schorsing en/of bijkomende boete is dan niet uitgesloten. Zijn actie zal niet zomaar passeren."

De oorzaak ligt bij het feit dat de renners op het fietspad willen rijden. De UCI verbood dat al en wil voor de Pool en de andere renners een voorbeeld stellen. "Zo willen we aan de renners een signaal geven dat we samen voor de veiligheid verantwoordelijk zijn", aldus Van Den Abeele.

Van Den Abeele vertelde ook nog dat de UCI in de toekomst op valpartijen wil anticiperen: "We zijn bezig met een nieuw veiligheidsorgaan. Dat zullen we binnenkort met de wereld delen en we zitten met teams als Jumbo-Visma en Ineos ervoor samen."