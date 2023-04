Schorsing niet uitgesloten, maar ondertussen duikt andere stelling op: "Diskwalificatie Maciejuk in Ronde is niet terecht"

Filip Maciejuk was na de Ronde van Vlaanderen de gebeten hond. Zelfs het opleggen van een schorsing door de UCI zou nog kunnen, nadat de Pool een massale crash veroorzaakte.

Ondertussen stelt Johan Bruyneel in de podcast TheMove als één van de weinigen dat het niet nodig was om hem uit koers te nemen. "Ik ga niet akkoord met de diskwalificatie. Er was geen weg meer, enkel gras en water. Ik denk persoonlijk dat de diskwalificatie niet terecht is."

Bruyneel legt ook zijn redenen uit voor dit argument. "Ten eerste was er geen enkele intentie bij die kerel om de anderen ten val te brengen. Maar als je naar de regels kijkt: het is verboden om op het fietspad te rijden. In deze koersen is het belangrijk voor een commissaris om de regels te interpreteren."

© photonews

"Je kunt enkel verbieden om op het fietspad te rijden als er een hek is", vervolgt Bruyneel. "Deze kerel werd van de weg geduwd en bevond zich dan in een situatie waarin hij er terug op wilde geraken. Hij ging door waar de weg stopte en jammer genoeg zat hij helemaal vooraan."

"De diskwalificatie is een klein incident, maar bij het opvolgen van de regels moeten ze consequent zijn. Een sanctie als diskwalificatie mag nooit afhangen van de gevolgen", meent de voormalige ploegleider. "Het moet afhangen van de inbreuk op het reglement. Het zou niet mogen tellen of er een valpartij is of niet."