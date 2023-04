UCI haalt samen met koersorganisatie weer een waanzinnige toer uit: "Dat is vragen om problemen!"

Er kan weer gediscussieerd worden over hoe de UCI een aantal zaken aanpakt in de koers. "Vragen om problemen", zo stelde Ide Schelling het over de aankomst van rit 2 in de Ronde van het Baskenland.

De finales van wielerwedstrijden veiliger maken is een thema dat de laatste jaren al vaak aan bod is gekomen. Toch was het in de tweede rit in de Ronde van het Baskenland weer erg verraderlijk. Na de laatste klim was het in de afdaling nog voortdurend draaien en keren, waardoor er in pijlsneltempo naar beneden geknald werd.

VALPARTIJEN

Dit was er toch weer over, oordeelde ook ritwinnaar Ide Schelling. "Dit is veel te gevaarlijk, dat zie je ook aan de valpartijen in de afdaling. Om een vol peloton zo de afdaling in te sturen: dat is vragen om problemen, niet goed! Vele ploegen verwachtten geen sprint, maar ik zag het komen."

Volgens Schelling was de slotklim makkelijk te verteren, waardoor renners dus toch dicht op mekaar zaten in de afdaling en dat was wel riskant. Al pakte het voor de Nederlander zelf natuurlijk wel wondermooi uit. "Ik ben zelf ook vrij gek, voor mij was het dus niet al te gevaarlijk."