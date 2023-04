Mathieu van der Poel rijdt de Scheldeprijs: waarom dat eigenlijk alleen maar voordelen heeft

Mathieu van der Poel start woensdag voor het eerst in de Scheldeprijs. Dat Van der Poel die koers er tussen de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix neemt doet bij sommigen wel vragen rijzen.

Maandag kondigde Alpecin-Deceuninck plots aan dat Mathieu van der Poel zou starten in de Scheldeprijs. En dat na een toch zware Ronde van Vlaanderen waar hij zondag nog tweede werd.

Maar volgens Dirk Demol, in het verleden nog ploegleider Fabian Cancellara en Tom Boonen, ziet er geen graten in. "Je moet op woensdag sowieso een goede training inlassen en waar kan je dat beter dan in een wedstrijd", zegt Demol bij Het Nieuwsblad.

Boonen en Cancellara reden de Scheldeprijs ook veel tussen de Ronde en Roubaix, maar zij mengden zich meestal niet in de sprint. Dat is Van der Poel wel van plan voor Philipsen. Net zoals in de Tirreno wil hij weer de lead-out doen.

Geen risico's

Als Van der Poel lead-out wil zijn voor Philipsen dan, moet dat ook kunnen vindt Demol. En Van der Poel loopt ook weinig risico. "Mathieu is de beste chauffeur van het hele peloton, hij kan door een peloton fietsen zonder één renner aan te raken."

Het weer wordt ook goed en de koers is dicht bij huis voor Van der Poel. Hij zou een halfuur na de koers alweer thuis kunnen zijn. Demol ziet dus alleen maar voordelen. Want anders moest Van der Poel alleen gaan trainen.