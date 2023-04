Lotto Dstny vocht uitslag in Scheldeprijs aan door fout met Ewan, ook nieuws over GP Monseré

Caleb Ewan eindigde woensdag volgens de uitslag als achtste in de Scheldeprijs. Maar een dag later is Ewan plots zevende na een klacht van Lotto Dstny.

Caleb Ewan zocht in de Scheldeprijs naar een eerste zege van het seizoen. Maar de Australiër deed nooit echt mee voor de zege. Een plek in de top tien kreeg hij wel, maar was hij nu zevende of achtste?

Ewan werd in de officiële uitslag als achtste neerzet, maar op de beelden was duidelijk te zien dat hij als zevende eindigde, voor de Duitser Walscheid. Freddy Van Steen van Belgian Cycling kreeg om half twee ‘s nachts al een mail van Lotto Dstny om de uitslag aan te vechten.

"Het werd al snel duidelijk dat er geen enkele twijfel kon bestaan. Ewan finishte duidelijk voor Walscheid", zegt Steen bij Het Nieuwsblad. Die contacteerde de juryvoorzitter, die de fout recht zette. "Het misverstand is dus terug te brengen tot een menselijke fout."

GP Monseré

Ook in de GP Monseré kreeg Ewan al te maken met een discussie over de uitslag. In een millimetersprint met Gerben Thijssen werd Ewan eerst uitgeroepen tot winnaar, daarna werd dat aangepast naar Thijssen op basis van (onduidelijke) finishfoto.

Lotto Dstny diende een klacht in om de uitslag aan te vechten. "Op basis van de fotofinish is Thijssen tot winnaar uitgeroepen en daar is bij ons weten geen verandering in gekomen", zegt Steen nog.

Results powered by FirstCycling.com