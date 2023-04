Vrienden van Mathieu van der Poel kunnen hem goed inschatten: "Dan is er weinig mee aan te vangen"

Mathieu van der Poel pikte woensdag ook nog de Scheldeprijs mee en maakte indruk. Maar voor zijn vrienden is dat niets nieuws.

Omdat de periode tussen de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix altijd moeilijk is voor Mathieu van der Poel reed hij ook nog de Scheldeprijs. Onder meer renner/journalist Thijs Zonneveld was erg onder de indruk.

Maar voor zijn vrienden Bram De Laat en Niels Verdijck is dat niets nieuws. Dinsdag gingen de twee nog samen met Van der Poel gaan rijden en ze zagen weer af.

"Hij moet dan zogezegd losrijden, maar demarreert alsnog bij ons weg en blijft vlammen tot we niet meer volgen. Dan kunnen we beginnen te bellen waar hij zit. Helemaal choco rijdt hij ons, de gewone werkende mens, hè", zeggen ze bij Het Nieuwsblad".

WK veldrijden

De Laat en Verdijck kunnen ook inschatten of Van der Poel goed zal zijn of niet, zoals bijvoorbeeld voor het WK veldrijden. "We deden een hele lange training van meer dan 200 kilometer. Ik kwam thuis met 250 watt gemiddeld. Zijn gemiddelde hartslag was 95, die van mij 147. Toen wisten we genoeg."

Maar Van der Poel verloor ook dikwijls in de crosswinter en toen was het minder gezellig. "Het ging hem niet en sorry dat ik het moet zeggen, maar dan is er weinig mee aan te vangen. Mathieu wil altijd winnen."