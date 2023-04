🎥 Davide Ballerini komt nog eens terug op oorzaak van zijn knullige val in de Ronde en geeft medische update

Davide Ballerini is nog even terug gekomen op zijn knullige val in de Ronde van Vlaanderen. Ballerini viel toen in een sprint om de 43ste plaats.

In de Ronde van Vlaanderen kwam Davide Ballerini al een eerste keer ten val na een contact met Laurenz Rex. Maar ook in de laatste 100 meter kwam Ballerini nog eens ten val.

De Italiaan kwam er nog eens op terug. "Het is niet makkelijk om exact te zeggen wat er gebeurd is. Als je de sprint doet voor de vijftigste plaats (plek 43, red.) en zo tegen de grond gaat... Dan was het uiteraard beter om niet te sprinten."

"Ik wilde de lead-out doen voor Tim en daarna ga ik naar links. En Theuns komt tussen Tim en mij. Ik raakte hem met mijn voorwiel en knalde zo tegen de dranghekken. Ik weet niet of het mijn fout was of die van Theuns", zei Ballerini nog.

De Italiaan houdt er twee hechtingen aan over aan zijn hoofd, maar voor de rest is hij wel oke. Ballerini komt dus gewoon aan de start in Parijs-Roubaix.