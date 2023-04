Lotte Kopecky klaar voor de dubbel, al wordt het niet eenvoudig: "Van hen verwacht ik sterke tegenstand"

Lotte Kopecky won dit jaar al de Omloop Het Nieuwsblad, Nokere Koerse en de Ronde van Vlaanderen. Het is dus zeker al een geslaagd voorjaar geweest voor de Belgische.

"Parijs-Roubaix had ik vooraf aangekruist. Mijn voorjaar kan al niet meer stuk, maar daarom ben ik niet minder gemotiveerd om op de piste van Roubaix te zegevieren", zegt Kopecky.

"Al ben ik een stuk minder zenuwachtig dan vroeger. Ik ben al het hele seizoen ontspannen. Ik voel op de één of andere manier minder druk op mijn schouders. Daarnaast kunnen we als ploeg zonder zorgen pijlen verschieten in een wedstrijd. We weten dat er altijd nog andere rensters klaar zitten om over te nemen."

"Ik hoop dat ik de dubbel Ronde van Vlaanderen/Parijs-Roubaix kan waarmaken, maar dat zal verre van eenvoudig zijn. De pechfactor speelt sowieso mee en ik verwacht sterke tegenstand van Trek-Segafredo. Als ik niet win, zal ik zeker teleurgesteld zijn. Tenzij iemand anders van Team SD Worx de kei mee naar huis neemt."

En SD Worx maakte ook de selectie bekend voor Parijs-Roubaix. Vollering en Reusser zijn er niet bij en dus heeft Kopecky ook al twee concurrentes minder uit de eigen ploeg.

Er wel bij zijn Europees kampioene Wiebes, de Italianen Cecchini en Guarischi, de Nederlandse Markus en de Luxemburgse Majerus.

