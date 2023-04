Podium Scheldeprijs bewijst dat Cav niet versleten is: Boonen en Bakelants voorspellen wat de Brit nog kan in de Tour

Neen, het is nog niet voorbij voor Cav. Tom Boonen en Jan Bakelants merkten op dat Cavendish in de Scheldeprijs naar een derde plaats spurtte. Wat betekent dat met het oog op de Tour?

Na op zijn 37ste van Quick-Step naar Astana te gaan, hadden misschien weinig mensen nog veel verwacht van Mark Cavendish dit seizoen. "Als je het seizoen aanvat op dat punt van je carrière en je eindigt 3e in de Scheldeprijs, dan is dit jaar niet voor niets geweest", zegt Tom Boonen over dat resultaat in Wielerclub Wattage.

© photonews

Is de 'Manx Missile' dan ook nog in staat om te winnen in de Tour? "Het zou een huzarenstukje zijn als hij een Tour-rit wint. De 4 Tour-sprints die hij 2 jaar geleden won, waren voor 85 procent te danken aan zijn ploeg. Als je die lead-out niet hebt en je bent zelf als renner wat minder goed, dan wordt het heel moeilijk."

Jan Bakelants gaat akkoord. "Van de 3e plek in Schoten naar een ritzege in de Tour is een grote stap. 2 jaar geleden heeft hij ons verrast. Al zie ik dat nu niet gebeuren. Het lastige parcours in de eerste etappes zal zijn tol eisen. Ik denk dat Cavendish in zijn ploeg niet genoeg ondersteund is om in de Tour-sprints voor de eerste prijs mee te doen."