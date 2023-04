🎥 John Degenkolb, de andere pechvogel van Parijs-Roubaix: "Teleurstellend dat de kans op een goed resultaat wordt ontnomen"

John Degenkolb is samen met Wout Van Aert de grootste pechvogel van Parijs-Roubaix. Op Carrefour de l'Arbre kwam hij ten val en zo gingen zijn kansen voor een nieuwe zege in rook op.

Sinds zijn trainingsongeval reed John Degenkolb ietwat anoniem mee in het peloton. Velen hadden hem wellicht al afgeschreven, maar in Parijs-Roubaix zagen we weer de John Degenkolb die in 2015 Parijs-Roubaix won.

Degenkolb volgde gezwind de aanvalspogingen van Wout Van Aert en Mathieu van der Poel. Op Carrefour de l'Arbre had hij nog alle kansen om Parijs-Roubaix te winnen, maar toen sloeg het noodlot toe. Hij reed in de graskant en Jasper Philipsen kwam vanop de kasseien zijn kant op. Mathieu van der Poel wou net op dat moment ertussendoor glippen. Een contact was onvermijdelijk. Van der Poel kwam net niet ten val, maar Degenkolb wel.

Door die val zag Degenkolb al zijn winstkansen in rook opgaan en kon hij zo niet voor de 2e keer Parijs-Roubaix winnen. Achteraf was de Duitser duidelijk teleurgesteld. Hij lag in het midden van het grasveld van de piste en was ontroostbaar.

"Het is niet gemakkelijk te beschrijven hoe groot de teleurstelling is", vertelde Degenkolb via Team DSM. "Het is lang geleden dat ik nog zo'n finale reed. Het is echt teleurstellend dat die kans op een echt goed resultaat wordt ontnomen. Ik was zeker niet de sterkste in die groep, maar Roubaix is Roubaix en alles kan gebeuren als je in die groep zit en zo dicht bij de finale bent."