Florian Vermeersch kijkt met een dubbel gevoel naar de Grote Drie: "Het is een tweesnijdend zwaard"

Florian Vermeersch is aan een goed voorjaar bezig. Hij ziet vanop de 1e rij de Grote Drie voor de zege strijden. Al is het ook wat dubbel, zo vindt hij.

Voor Florian Vermeersch is koersen tegen de Grote Drie (Wout Van Aert, Mathieu van der Poel en Tadej Pogacar) een tweesnijdend zwaard. "Met die mannen aan de start is het al een prestatie om in de top 5 te eindigen", vertelde hij aan Het Nieuwsblad. "Wat best frustrerend is."

Al ziet Vermeersch het ook als een voorrecht om tegen die toppers te rijden. "Zo kom je zelf ook op een hoger niveau", ging hij verder. "Ook ben ik trots dat ik nummers als dat van Pogacar op de Oude Kwaremont vanop de 1e rij kon beleven."

Ten slotte ziet Vermeersch ook nog kansen om tegen de Grote Drie te koersen: "Ze kunnen niet altijd op een ander niveau koersen. Ook wint er slechts één renner en het kan ook niet altijd iemand van hen zijn. Iedereen is te kloppen en daarin blijf ik geloven."